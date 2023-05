Znasz najdłuższy, najstarszy, najwyższy budynek w Polsce? Oto rekordowe budowle. Zobacz je i sprawdź, gdzie się znajdują

Oddany do użytku we wrześniu 2022 r. wieżowiec Varso Tower to najwyższy budynek w Polsce (a także w całej Unii Europejskiej), mierzący wraz z iglicą aż 310 m. To o 73 m więcej niż poprzedni rekordzista – Pałac Kultury i Nauki. W Varso będą mieściły się biura, a także restauracja i taras widokowy położony na wysokości 230 m. Na zdjęciu Varso jest po lewej. Przejdź do kolejnych zdjęć, używając strzałek lub gestów.

Szymon Starnawski/Polska Press, zdjęcie ilustracyjne