Znamy dokładną datę premiery iPhone'a 14. Kiedy Apple oficjalnie zaprezentuje nowe smarftony, a kiedy wystartuje sprzedaż?

iPhone 14 nie będzie rewolucją. Niewielkie zmiany

Apple niezwykle oszczędnie podchodzi do kwestii zmian i ulepszeń w swoich kolejnych sprzętach. Tak naprawdę od premiery rewolucyjnego iPhone'a X w 2017 roku... niewiele się zmieniło. No może poza powrotem do kwadratowych ramek i podwyższonym odświeżaniem ekranu. W iPhone'ach 14 spodziewana jest jedna istotna nowość. Mówi się, że w przypadku tegorocznych modeli Pro Apple wreszcie zrezygnuje z ogromnego notcha z przodu ekranu. W jego miejsce mają pojawić się dwa niewielkie otwory, w których znajdzie się przednia kamera oraz skaner twarzy.

iPhone 14 nie będzie rewolucją. Szykują się niewielkie zmiany grafika koncepcyjna

Poza tym smartfon ma być oczywiście bardziej wydajny i wyposażony w dużo lepszy aparat (48 Mpix zamiast 12 Mpix). Pojawi się także w standardzie nowy wariant kolorystyczny - fioletowy.