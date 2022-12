Znaki zodiaku a zioła. Te rośliny uważano za najlepsze dla różnych znaków zodiaku. Poznaj swój ziołowy horoskop oraz właściwości ziół

Horoskopy a zioła i ziołolecznictwo

W przeszłości do horoskopów przywiązywano dużą wagę i dopatrywano się wpływu gwiazd i planet na wiele aspektów życia. Między innymi powiązano poszczególne znaki zodiaku z różnymi ziołami. Szczególnie na tym polu zasłużył się angielski botanik i astrolog w jednym – Nicolas Culpeper. W XVII wieku zajmował się on leczniczymi właściwościami roślin i stworzył ich opis. A że był on również astrologiem, to powiązał choroby, sposoby ich leczenia, a także zioła z układem ciał niebieskich.

Ponieważ nie tylko Culpeper uważał, że choroby i znaki zodiaku mają związek, przyjęło się, że istnieją zioła szczególnie korzystne dla osób urodzonych pod danym znakiem zodiaku. Miały one zapewniać im szczęście i powodzenie (noszone jako amulet), a zażywane – zapewniać zdrowie.