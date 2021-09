Znaczenie i symbolika tatuaży! 7 najpopularniejszych wzorów, które łamią tabu i obiegły cały świat

Powody tatuowania ciała mogą być różne. Dla niektórych jest on obsesją, ponieważ zamierzają wypełnić każdą część ciała atramentem, dla innych tatuowanie ciała może mieć symboliczne znaczenie. Zobacz na kolejnych slajdach popularne wzory tatuaży i poznaj ich symbolikę.

Jeszcze kilkanaście lat temu tatuaż kojarzony był z osobami z przeszłością kryminalną. Obecnie zdobi ciało zarówno mężczyzn jak i kobiet w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych. Jest to sposób na wyrażenie siebie samego, ozdoba ciała, ale także symbol protestu lub solidarności z pewnymi wydarzeniami i ludźmi.

Polacy, jako naród chętnie się tatuują, czego dowodem jest około 3 tysięcy salonów, ponad 18 tysięcy czynnych zawodowo tatuatorów i ponad 900 tysięcy rocznie wykonywanych usług w tym zakresie.

Co to jest tatuaż i kto może go sobie zrobić?

Tatuaż to znak graficzny, rysunek na skórze, który powstaje w wyniku wstrzyknięcia za pomocą specjalnej igły barwnika pod skórę. Tatuaż powinna wykonać osoba wykwalifikowana w tej dziedzinie. Wybierając studio tatuażu, powinno się kierować przede wszystkim profesjonalizmem tatuatora, higieną studia oraz sprzętów i akcesoriów, które są tam używane. Tatuaż może sobie zrobić osoba, która ukończyła 18 lat. W innym przypadku wymagana jest zgoda opiekunów prawnych.

Tatuaże damskie i męskie oraz ich symbolika

Tatuaż ma swoich przeciwników i zwolenników. Wiele osób, które decyduje się na jego wykonanie, ma dokładnie przemyślane, co chce wytatuować. Tatuaż stał się w ostatnich latach symbolem zmian społecznych, ponadto łamie tabu, oznacza wsparcie konkretnych grup społecznych, uczy tolerancji i nawiązuje do patriotyzmu. Sprawdź, najpopularniejsze symbole tatuaży i ich znaczenie.

