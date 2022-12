Zmiany w podatku cukrowym 2023. Kolejne napoje na liście opłat. Nowelizacja ustawy obejmie też podatek od „małpek” Katarzyna Zawada

Projekt ustawy zakłada zmiany w przepisach dot. opłaty cukrowej i podatku od małpek. pixabay.com/Brunei

Ministerstwo Finansów bierze się za podatek cukrowy. Choć opłata funkcjonuje od 2021 roku, w planach jest nowelizacja ustawy, która ma uporządkować pobór daniny. Nowe przepisy, według projektu, obejmą bezcukrowe soki, napoje na bazie soków, a nawet bezalkoholowe piwa. Opodatkowane zostaną również napoje oddawane na cele charytatywne. Mówi się też o zmianach w zakresie popularnych „małpek”. Co na to przedsiębiorcy? Szczególne obawy odnośnie do zmian mają rolnicy.