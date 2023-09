Zmiany w legitymacjach szkolnych 2023/2024. Wiemy, co będzie inne. Sprawdź aktualne wzory legitymacji szkolnych i mLegitymacji

Zmiany w legitymacjach szkolnych 2023/2024

Ponadto, jak wyjaśniono, „fotografia ucznia przewidziana na dotychczasowych legitymacjach szkolnych w postaci papierowej musiałaby być trwale zintegrowana z podłożem, a to oznaczałoby, że szkoły, by wydać uczniom legitymacje, musiałyby zakupić drukarki termosublimacyjne (jeżeli ich nie posiadają), ewentualnie zlecać taką usługę na zewnątrz, co z kolei wiązałoby się z koniecznością przekazywania danych osobowych uczniów podmiotom zewnętrznym”.

Biorąc pod uwagę wszystkie te względy, zdecydowano, że legitymacje szkolne i przedszkolne dla niepełnosprawnych uczniów nie będą wydawane w tradycyjnej, papierowej formie, ale w postaci e-legitymacji bądź mLegitymacji.

Przewidziano jednak regulacje przejściowe. Zakładają one, że legitymacje szkolne i przedszkolne można wydawać zgodnie ze starymi zasadami, ale tylko do 12 lipca 2024 roku. Będą one ważne do momentu zakończenia kształcenia danego ucznia.