Złość, rozkojarzenie, odkładanie spraw na później i... kłopoty w związku? To mogą być objawy choroby nierozpoznanej w dzieciństwie

ADHD u dorosłych – czy to możliwe?

Wiele osób uważa, że ADHD nie istnieje, bo „kiedyś tego nie było”, a sama choroba to wymysł współczesnych rodziców, psychologów czy nauczycieli. Dzieci, które nie potrafią usiedzieć w miejscu, są głośne, zwracają na siebie uwagę, nie słuchają się i zachowują nieadekwatnie do sytuacji kiedyś określało się mianem „niegrzecznych” lub „niewychowanych” i próbowało za wszelką cenę podporządkować ogólnie panującym regułom. Ich potrzeby były spychane na dalszy plan, więc te dzieci wyrosły na dorosłych, którzy musieli sobie jakoś poradzić ze swoim schorzeniem.

Objawy ADHD u dorosłych mogą być trudne do rozpoznania

Diagnoza ADHD u dorosłych. Kiedy udać się do lekarza?

Z pewnością każdy z nas w jakimś momencie swojego życia rozpozna u siebie chociaż jeden z wyżej wymienionych objawów. Nie jest to jeszcze podstawą do wizyty u lekarza. Jeśli występują one sporadycznie lub pojawiły się nagle to ADHD może nas nie dotyczyć. Diagnozę ADHD u dorosłych może utrudniać także nakładanie się innych zaburzeń psychicznych, które mają podobne objawy. Często występują one także równocześnie z nieleczonym wcześniej ADHD, a są to np. depresja czy stany lękowe.