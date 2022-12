Złamanie kości – objawy i rodzaje. Czy wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy przy złamaniu? Kto jest narażony na częstsze urazy kości Artur Białek

Zdarza się, że złamanie wymaga podjęcia leczenia operacyjnego oraz późniejszej rehabilitacji. andreypopov/123RF Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Złamana noga lub ręka mogą być następstwem niefortunnego urazu lub świadczyć o poważnej chorobie osłabiającej wytrzymałość układu kostnego. Gdy dochodzi do złamania kości, pojawia się nagłe silne uczucie bólu nasilające się przy nawet najmniejszym ruchu oraz obrzęk i ograniczenie ruchomości kończyny. Zobacz, jak rozpoznać złamanie i co robić, kiedy do niego dojdzie.