Zimowe zgrupowanie nurków Marynarki Wojennej. Intensywny czas ćwiczeń nad Jeziorem Czos w Mrągowie. Cel? Doskonalenie techniki nurkowania

- Udało się nam zrealizować wszystkie cele szkoleniowe. Ćwiczyliśmy scenariusze, które mogą się zdarzyć w trakcie podejmowania oraz neutralizacji przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Wyjazd i możliwość wspólnego treningu różnych pododdziałów, zawsze przynosi pozytywne efekty, a także daje czas by w spokoju bez presji czasowej doskonalić swoje umiejętności i przygotować na to co czeka nas w trakcie realnych działań bojowych – podsumował dowódca zgrupowania, szef Inżynierii Morskiej 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor porucznik Mariusz Kuchta.