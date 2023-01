Zima na starych zdjęciach. To były czasy! Narty, sanki i kuligi, czyli zimowe zabawy przed wojną i w czasach PRL. Tak dawniej spędzano ferie

Zima, ferie i zimowe zabawy w dawnych czasach. Jak wypoczywali nasi dziadkowie i pradziadkowie?

Nie od dziś wiadomo, że zima to świetna pora na aktywność i zabawę na świeżym powietrzu. Nasi dziadkowie i pradziadkowie przed wojną i w okresie PRL dobrze wiedzieli, jak spędzić miło czas z rodzinami, korzystając z zimowej aury. Czekając na początek sezonu zimowego w Polsce, warto obejrzeć stare zdjęcia i przekonać się, jak dawniej wypoczywali zimą nasi przodkowie.

A czasu nie tracili! Już w latach 30. XX w. turyści tłumnie przybywali do Zakopanego, by śmigać po stokach, a narty pomagały nawet góralskim dzieciom dostać się do szkoły w czasie zadymki. Organizowano zawody narciarskie i skijoringowe, a co bardziej pomysłowi urządzali wyścigi na sankach ciągniętych przez konie, a nawet motory.