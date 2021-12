Zima 2021/2022. Tropiki nad Wisłą. Gdzie w Polsce można poczuć się zimą jak na egzotycznej wyspie?

Suntago Wodny Świat Suntago Wodny Świat to tropikalny park wodny, część ogromnego kompleksu Park of Poland we Wręczy na Mazowszu. Ten wart 150 milionów euro największy zadaszony park wodny w Europie działa od lutego 2020 r. Oferuje wiele atrakcji dla całej rodziny. Atrakcje Suntago Wodnego Świata podzielone ś na trzy strefy tematyczne: Jamango, Relax, Saunaria. Najbardziej egzotyczna jest strefa Jamango Wodna Dżungla. Ustawiono tu ponad 300 żywych, zdrowych palm, które w połączeniu z 32 zjeżdżalniami (także pontonowymi) tworzą idealne miejsce dla osób w każdym wieku, spragnionych tropikalnych przygód i zabawy w środku ponurej zimy. Kto chce się zrelaksować, może skorzystać z basenu z falami, a kto lubi adrenalinę, może zjechać głową do przodu ze specjalnej zjeżdżalni Rainbow Race.

Krystian Dobuszyński / Polska Press