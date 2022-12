Ziemia do kwiatów doniczkowych. Jakiego podłoża używać? Niektóre rośliny potrzebują specjalnej ziemi Grażyna Zwolińska

Ziemia dla kwiatów doniczkowych to jedna z ważniejszych rzeczy w ich uprawie. To przecież z niej czerpią składniki odżywcze i „spędzają” cały czas. Dlatego trzeba zadbać o jakość podłoża. Ważne jest też, żeby dobrać je do wymagań roślin, bo niektóre są bardzo specyficzne. W naturze rosną przecież w bardzo różnym podłożu. Sprawdź, jak wybrać ziemię do kwiatów, żeby zapewnić im najlepsze warunki.