Zielony barszcz ukraiński. Przepis Olii Hercules na tradycyjną zupę z Ukrainy. Jest zdrowy i bardzo wiosenny

Kim jest Olia Hercules?

Pochodząca z Ukrainy (z miasteczka Kachowka) Olia Hercules to znana mistrzyni kuchni, która ostatnio włączyła się w akcję Cook for Ukraine. Studiowała italianistykę, rusycystykę i anglistykę w Londynie. Zamiłowanie do gotowania rozwinęła w Leith’s School of Food and Wine. Na początku pracę w gastronomii znalazła w Union Market w Londynie. Z czasem rozwijała swoje kulinarne umiejętności, które doprowadziły ją do wymarzonej pracy jako chef-de-partie w restauracji Yotama Ottoleghiego. Olia Hercules pisała felietony kulinarne dla magazynów „The Guardian”, „The Recipe Kit” i „Sainsbury’s”. W Polsce nakładem wydawnictwa Buchmann ukazały się dotychczas trzy jej książki: „Mamuszka”, „Kaukasis” i „Sielskie smaki”.