Zero waste. Co zrobić z mięsa z rosołu? 10 sprawdzonych przepisów na dania z mięsem z zupy. Pizza a'la gyros, hamburger i inne Katarzyna Puczyńska

Szukasz przepisów na danie z mięsa z rosołu? Zobacz nasze pomysły na szybkie, sprawdzone i pyszne dania.

Mamy dla Ciebie 10 sprawdzonych przepisów na pyszne dania z wykorzystaniem mięsa, na którym gotowany był rosół. Dzięki temu ie zmarnujesz jedzenia i zaoszczędzisz pieniądze. Proponowane przez nas potrawy w stylu zero waste są bardzo łatwe w przygotowaniu. To m.in. pasta na kanapnki, risotto, zapiekanka i hamburger. Sprawdź, co możesz przygotować z mięsa z rosołu i zobacz zdjęcia w galerii.