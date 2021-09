Zdrowe przekąski dla dzieci do szkoły, które pokochają nawet niejadki! 6 pomysłów na smakowite drugie śniadanie

Dzieci uwielbiają przekąski, niestety często sięgają po ich niezdrowe odpowiedniki. Słodkie bułki, żelki, czy batoniki mają w sobie mnóstwo cukru, są kaloryczne i pozbawione wartości odżywczych. Zapewniają krótki zastrzyk energii, w wyniku czego dziecko nie ma już ochoty na pełnowartościowy posiłek. Na dłuższą metę jedzenie takich niezdrowych przekąsek prowadzi do zmęczenia, braku koncentracji, senności i otyłości. Dlatego warto przygotowywać pożywne posiłki do śniadaniówki.

Dlaczego warto przygotowywać zdrowe przekąski dla dzieci?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, bo kochamy nasze dzieci i chcemy, aby były zdrowe. Warto przygotować takie przekąski, które zaspokoją głód, ale nie nasycą w pełni małych brzuchów, aby dziecko miało chęć zjeść obiad w szkole. Posiłki przygotowywane w domu przez rodzica powinny być dopasowane do wieku i preferencji żywieniowych. Uczniowi, który lubi słodkości, można zaserwować domowe ciasto z owocami, albo włożyć mu do śniadaniówki garść bakalii. Dobrym pomysłem są także surowe i gotowane warzywa lub wafle ryżowe. Dzieci, które są w szkole cały dzień, powinny być zaopatrzone w pożywniejsze posiłki, np., kanapkę z ciemnego pieczywa, serem i wędliną.