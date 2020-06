Zdrowe lody – 10 prostych przepisów bez dodatku cukru

Lody mogą być zdrowe! Wystarczy, że przygotujesz je w domu ze świeżych sezonowych owoców. Będą nie tylko lżejsze od tych sklepowych i wolne od sztucznych dodatków, ale też pełne smaku, witamin, składników mineralnych i antyoksydantów. Nie potrzebujesz przy tym maszyny do lodów – wystarczą zwykłe kuchenne sprzęty. Do przygotowania domowych lodów przydadzą się za to foremki do lodów na patyku o pojemności min. 100 ml, wyposażone w patyczki w pokrywce albo bez nich – wtedy warto używać szpatułek lub łyżeczek drewnianych, i wkładać je do lodów po częściowym stężeniu. Polecane przez nas przepisy nie uwzględniają dodatku cukru i tylko w przypadku kwaśnych owoców przewidują dodanie syropu z agawy lub miodu. Jeśli jednak masa na lody okaże się za mało słodka, zawsze można ją dosmaczyć. W recepturach występują składniki takie jak mleko czy jogurt, ale podajemy też alternatywy wegańskie, by otrzymany deser był w 100 procentach roślinny. Wypróbuj 10 prostych przepisów na naturalne lody domowe!

jyliagorbacheva/pixabay.com