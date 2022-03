Zdrowa surówka ze świeżych ogórków. Świetnie zastąpi mizerię. Przepis na pyszną surówkę do obiadu do zrobienia w 15 minut Katarzyna Puczyńska

Surówki warto jeść codziennie. Zamiast tradycyjnej mizerii zrób jej zdrowszą i bardziej aromatyczną wersję - surówkę ze świeżych ogórków. Jej przygotowanie jest proste, a dodatek świeżego koperku, cytryny i czosnku sprawia, że smakuje orzeźwiająco i wiosennie. To pyszna surówka zarówno do obiadu, jak i do mięsa z grilla. Sprawdź, jak ją zrobić. Polecamy!