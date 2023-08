Zbliżają się wybory. Co zrobić aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? Sylwester Kasprowicz

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy: • przeprowadzenie głosowania w obwodzie, • czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, • ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, • przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.