Zbigniew Babalski: 14. emerytura będzie stałym świadczeniem

Projekt ustawy dotyczący wprowadzenia corocznej wypłaty, tak zwanej 14. emerytury został uchwalony przez Sejm 26 maja br. Ustawa wprowadza na stałe wypłatę kolejnego – obok 13. emerytury – dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

14. emerytura będzie wypłacana w kwocie najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku. Co oznacza, że 14-tka będzie regularnie w marcu waloryzowana. Maksymalna wysokość 14. emerytury w 2023 r. wyniesie 1588,44 zł brutto. Świadczenie będzie rosło minimum o wskaźnik waloryzacji. 14. emerytura będzie przysługiwała w pełnej wysokości osobom, których wysokość emerytury podstawowej nie przekracza kwoty 2900 zł brutto (wysokość podstawowego świadczenia przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń). Próg dochodowy został utrzymany na poziomie obowiązującym od 2021 r., a projekt nie wspomina o możliwości jego zmiany czy waloryzacji. Według pierwotnych założeń PiS próg dochodowy miał wynosi 120 proc. średniej emerytury — w praktyce oznaczałoby jego wzrost do ok. 3 300 zł już w 2023 r. Waloryzacji progu dochodowego, co pozwoliłoby pobierać 14. emeryturę w pełnej wysokości większej licznie seniorów, zabrakło w proponowanych przepisach. W związku z tym liczba uprawnionych seniorów będzie co roku maleć.

Jeżeli emerytura zasadnicza przekroczy próg 2900 zł brutto, to 14. emerytura zostanie pomniejszona według zasady złotówka za złotówkę. Co oznacza, że 14-tka będzie wciąż wypłacana, ale w niższej wysokości. Nie wszyscy seniorzy otrzymają 14. emeryturę. W projekcie ustawy proponuje się, aby kwota 14-tki wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota będzie niższa niż 50 zł, 14. emerytura nie zostanie wypłacona. Nową propozycją w projekcie ustawy jest możliwość wypłaty 14. emerytury w kwocie wyższej niż najniższa emerytura tj. „Projekt ustawy przewiduje możliwość określenia wyższej kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego niż najniższa emerytura”. Rządzący pozostawiają sobie furtkę, aby móc podnieść wysokość dodatkowej emerytury, jeżeli pojawi się taka możliwość. W 2023 r. jednak nie skorzystają z tej opcji, a 14. emerytura nie przekroczy kwoty najniższego świadczenia, czyli 1588,44 zł brutto.

Także nowym rozwiązaniem jest wypłata 14. świadczenia w miesiącu wskazanym w rozporządzeniu Rady Ministrów. Co oznacza, że to rząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października wskaże miesiąc wypłaty 14. emerytury w danym roku. Jest to tzw. elastyczny termin wypłaty. W 2023 r. 14-tka zostanie wypłacona w sierpniu i wrześniu. Decyzje o przyznaniu 14. emerytury będą wydawać, a świadczenia wypłacać właściwe organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, decyzje wydaje i kolejne dodatkowe roczne świadczenie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedna 14. emerytura. Jedna 14. emerytura przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba. Świadczenie będzie podlegać proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy osoby uprawnione do renty rodzinnej. Kwota 14. emerytury nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, pomoc lub wsparcie (np. ulgę rehabilitacyjną).

Z kwoty 14. emerytury nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje. źródło: gov.pl/gazetasenior.pl