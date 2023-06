Zawody, których warto się uczyć w szkołach branżowych. Tych fachowców potrzebuje rynek pracy

Czym jest prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego?

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego to zestawienie zawodów, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, jest przewidywane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Oznacza to, że zawody wpisane na listę są potrzebne w Polsce.

Jak często lista zawodów jest aktualizowana? Gdzie uczyć się poszczególnych zawodów?

Ministerstwo Edukacji i Nauki co roku aktualizuje listę m.in. na podstawie trendów rynkowych oraz reagując na zgłaszane w tym obszarze wnioski. Na przykład w 2022 roku do listy został dodany technik dekarz, co umożliwia absolwentom szkół branżowych I stopnia, zdobycie tytułu technika dekarstwa i poszerzenie swoich kompetencji. To wydarzyło się dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy i ich bezpośredniej propozycji do MEiN.