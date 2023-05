Zatopione miejsca w Polsce. Legendarne grody, wysiedlone wsie. Jakie historie kryją się za ich zniszczeniem?

CC BY-SA 4.0 Wineta to legendarny gród i port, o którym wspominali niemiecki kronikarz i geograf Adam z Bremy oraz historyk Helmold z Bozowa. Osada miała znajdować się u ujścia Odry do Morza Bałtyckiego i być największym miastem całej ówczesnej Europy, w którym zamieszkiwali Słowianie, Grecy i przedstawiciele innych ludów. Według niemieckiego kronikarza, w 1043 roku król Magnus I Dobry miał zdobyć Winetę, co potwierdzają zapiski Helmolda z Bozowa, w których historyk zawarł historię bogatego miasta zdobytego przez duńskiego króla, a następnie zniszczonego. Inna wersja mówi o zatopieniu Winety w bałtyckich wodach - miała to być kara za niechlubne czyny, których dopuszczali się poganie zamieszkujący miasto. Jomsborg, podobnie jak Wineta, to legendarna osada u ujścia Odry, która powstała na przełomie XII i XIII wieku. Jej mieszkańcami mieli być wikingowie, którzy zajęli tereny po najazdach wymierzonych w Słowian. Co ciekawe, w latach 30. XX wieku, podczas badań archeologicznych na wyspie Wolin odkryto ślady kompleksu miejskiego, istniejącego przed laty na tamtych ziemiach. Część handlowa, cmentarzysko i przystań portowa powstały prawdopodobnie na przełomie VIII i IX wieku i mogą być legendarnym grodem Wineta, który identyfikuje się często jako Jomsborg.

