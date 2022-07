Zasmażana młoda kapusta z boczkiem. Przepis na najlepszy dodatek do kotleta schabowego. Co zrobić z młodej kapusty? Katarzyna Puczyńska

Sezon na młodą kapustę trwa od maja do sierpnia. Warto wprowadzić ją do naszej diety, ponieważ jest to zdrowe, wartościowe i pyszne warzywo. Proponujemy przygotować zasmażaną młodą kapustę z boczkiem. To najlepszy dodatek do obiadu. Pysznie smakuje z kotletem schabowym i ziemniakami. Mamy dla ciebie przepis ze wskazówkami krok po kroku jak ją przygotować.