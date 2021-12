Zakupy świąteczne często traktujemy jako rodzaj rozrywki. Ekspertka: To błąd. Sprawdź jak uniknąć poświątecznego kryzysu [WIDEO]

Jak bardzo pandemia wpłynęła na nasze zdrowie psychiczne?

Pandemia to jest kryzys. Dla każdego z nas nagle zmieniła się rzeczywistość, to jak postrzegaliśmy świat, to jak postrzegaliśmy siebie w tym świecie. Oczywiście są ludzie, którzy lepiej sobie radzą ze zmianami ale generalnie wszyscy dążymy do takiego iluzorycznego poczucia kontroli. Ponieważ to daje nam poczucie sprawstwa, a to z kolei przekłada się na poczucie własnej wartości. Potrzebujemy mieć takie punkty odniesienia, żeby w jakiś sposób podejmować decyzje.