Zakopane: TOP 25 atrakcji stolicy Podhala dla dorosłych i dzieci. Górka plaża, labirynt lodowy, mysie królestwo i inne cuda

W Zakopanem mieści się unikalny lodowy park rozrywki z największym labiryntem lodowym na świecie. To Snowlandia, otwierana co roku w zależności od pogody, najczęściej w styczniu. Już wiadomo, że w nowym sezonie Snowlandia ma zostać otwarta w drugiej połowie stycznia 2023 r. Na gości czekać będzie śnieżny zamek, lodowy labirynt, tory saneczkowe i wielkie igloo, pełne pięknych lodowych rzeźb. Adam Brzoza / Snowlandia Zobacz galerię (29 zdjęć)

Zakopane nie na darmo uchodzi za stolicę polskich gór. Miasto jest pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wybraliśmy dla Was najciekawsze z nich. Zajrzyjcie do galerii, by poznać TOP 25 atrakcji turystycznych Zakopanego, od fascynujących muzeów, obiektów sportowych i najpiękniejszych zakątków Tatr, po niesamowite iluzje, rekordowy labirynt lodowy, a nawet wystawę pełną sprytnych myszek.