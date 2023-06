Zakopane na długi weekend czerwcowy: 24 najlepsze atrakcje stolicy Podhala na czerwcówkę. Górska plaża, mysie królestwo, piękne zakątki Tatr Redakcja

W Zakopanem nie brakuje atrakcji na weekend, urlop czy wakacje. Zebraliśmy dla Was 24 najbardziej niezwykłe miejsca, które trzeba odwiedzić w tym mieście. Gdzie w stolicy Podhala działa symulator wiatru halnego, w którym miejscu można spotkać myszy na sankach, mówiące papugi albo dinozaury? Zapraszamy do przewodnika po najciekawszych i najoryginalniejszych atrakcjach turystycznych Zakopanego dla dorosłych i dzieci - w sam raz na długi weekend czerwcowy. nightman1965, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (25 zdjęć)

Zakopane nie na darmo uchodzi za stolicę polskich gór. Miasto jest pełne atrakcji dla dzieci i dorosłych o każdej porze roku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze z nich. Zajrzyjcie do galerii, by poznać TOP 24 najlepsze atrakcje turystyczne Zakopanego w sam raz na długi weekend czerwcowy. Od fascynujących muzeów, przez obiekty sportowe i najpiękniejsze zakątki Tatr, po niesamowite iluzje, a nawet wystawę pełną sprytnych myszek - w Zakopanem po prostu nie można się nudzić.