Zakaz udawania lekarza w reklamie „to zmiana w dobrym kierunku”. Reklama nie może wprowadzać w błąd i oszukiwać pacjenta

Zakaz udawania lekarza w reklamie to zmiana w dobrym kierunku

Już od 2010 roku obowiązywał podobny zakaz w odniesieniu do produktów leczniczych. Jednak koncerny farmaceutyczne omijały go określając swój produkt jako „wyrób medyczny”. Dzięki temu mogli oni bezkarnie posługiwać się wizerunkiem lekarza czy ratownika medycznego zarówno takiego, który faktycznie wykonuje ten zawód, jak i aktora przebranego za medyka. Stąd właśnie w reklamach widzieliśmy uśmiechającą się panią doktor, która poleca „najlepszy” syrop na kaszel suchy i mokry, czy ratownika medycznego zachwalającego „najskuteczniejszy” środek na ból wszelkiego rodzaju. Obecnie nie będzie już takiej możliwości.

– To używanie autorytetu lekarza, udawanie lekarza dla celów komercyjnych, biznesowych. Tak nie powinno być. Powinniśmy mieć świadomość, że lekarz działa na naszą rzecz i dla naszego zdrowia, nie należy wykorzystywać wizerunku lekarza dla korzyści biznesowych czy finansowych . W związku z tym ten zakaz idzie w bardzo dobrym kierunku – powiedział PAP Łukasz Jankowski

Zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej tego typu reklamy, w których używany jest wizerunek lekarza, to wprowadzanie w błąd.

Reklama nie może wprowadzać w błąd

Jak dodał prezes NRL, to jest zmiana, odpowiadająca na pytanie, czy można oszukiwać pacjentów. „Otóż nie można, tak jak nie można też udawać, że się jest policjantem i pukać do czyichś drzwi jako policjant. Nie można również udawać lekarza, by w ten sposób ordynować leki, zalecać produkty lecznicze” – stwierdził.