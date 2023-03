Zagrała w polskim filmie nominowanym do Oscara. Zobacz, kim jest Sandra Drzymalska Redakcja Strona Kobiet

Na zdjęciu: Sandra Drzymalska podczas 25. Gali Polskich Nagród Filmowych - ORŁY 2023 Piętka Mieszko/AKPA

Oscary to nagrody, które już niejednokrotnie mogły powędrować do Polaków. W tym roku o złotą statuetkę stara się m.in. film „IO” Jerzego Skolimowskiego. W głównej obsadzie znalazła 20-letnia aktorka, która ma na swoim koncie takie produkcje, jak „Listy do M 2”, „W głębi lasu”, „Psy 3. W imię zasad” czy „Filip”. Przedstawiamy Sandrę Drzymalską oraz inne Polki, o których warto pamiętać, mówiąc o nominacjach do Oscarów.