Zaczyna się drugi semestr w szkołach. Jak będzie wyglądał? Ile trwa i kiedy się kończy drugie półrocze w roku szkolnym 2022/2023? Wyjaśniamy Barbara Wesoła

Oceny na półrocze wystawione. Czas zacząć drugi semestr. Kiedy dokładnie się zaczyna, a kiedy kończy? 123rf.com

Drugie półrocze 2023 rozpoczyna się w okolicach ferii zimowych. Dla szkół podstawowych i klas niematuralnych szkół ponadpodstawowych ostateczną datę końca semestru ustala dyrektor szkoły. Zazwyczaj jednak drugi semestr rozpoczyna się od lutego, a oceny semestralne za pierwsze półrocze są wystawiane pod koniec stycznia. W tym czasie odbywa się także maraton wywiadówek z rodzicami. Co interesuje uczniów, jeśli chodzi o drugie półrocze? Przede wszystkim to, ile dni nauki zostało do wakacji, kiedy wypadają dni wolne od szkoły oraz do kiedy wystawiane są oceny na koniec roku. Zebraliśmy te najważniejsze informacje.