Zachowania, które niszczą związek. Zobacz, co może spowodować rozpad nawet najbardziej trwałej relacji między dwojgiem ludzi

Związek partnerski tworzy dwoje ludzi, którzy powinni darzyć się szacunkiem, miłością i opieką. Ale nawet najszczęśliwsza para może się rozpaść, jeśli wpadnie w jedną z niebezpiecznych pułapek. Zdrada , kontrola, nieszczerość czy manipulacja to najkrótsza droga do toksycznego związku – i jego zakończenia.

Jak rozpoznać toksyczny związek?

Toksyczny związek ma negatywny wpływ na relacje dwojga ludzi. Są to niezdrowe zachowania, które często ciężko jest zauważyć, a jeszcze ciężej nad nimi pracować. W takiej relacji nie ma partnerstwa, to raczej ciągła przepychanka i walka. Taki związek można określić jako burzliwy. Przeplatają się w nim wielkie emocje, namiętność, ale także ból i cierpienie. Może doprowadzić do tego, że jedna ze stron traci poczucie własnej wartości, czuje się winna i nie wierzy w to, że może czekać ją coś lepszego. Dlatego tkwi w niej bardzo długo i bez pomocy psychologicznej będzie jej ciężko uświadomić sobie prawdę.