Zaburzenia po COVID-19 utrzymują się do dwóch lat, również u dzieci. Long covid istnieje i wciąż daje się nam we znaki – ostrzega wirusolog

Długi covid jest faktem – przekonuje wirusolog

Długi covid, ang. long covid, albo choroba pocowidowa (post-covid condition) to według definicji WHO kontynuacja występowania lub rozwój nowych objawów COVID-19 po 3 miesiącach od pierwotnego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 – przy czym niedające się inaczej wyjaśnić objawy utrzymują się przez co najmniej 2 miesiące. Do tej pory ogłoszono ponad 200 takich symptomów.

Są jednak ludzie, w tym m.in. antyszczepionkowcy, którzy podważają istnienie tzw. long covid, twierdząc, że nie są to następstwa choroby, tylko urojone objawy będące efektem nocebo – powiedziała wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie. Efektem nocebo nazywa się przy tym negatywny wpływ na zdrowie związanych z czymś przekonań lub oczekiwań.

Ekspertka podkreśliła, że są niepodważalne badania, które wskazują, że „long covid istnieje i daje się nam we znaki”.