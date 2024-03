Za zdrowie pań! Tak Dzień Kobiet obchodzono w PRL. Co się zmieniło?

Z goździkiem i kawą

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki…

Za zdrowie pięknych Pań!

A jak było naprawdę? Nie bez powodu, w wielu kręgach Dzień Kobiet nazywano "pijanym dniem chłopa". Te gorzkie słowa brały się z przykrego doświadczenia wielu rodzin; alkoholizm był powszechnym nałogiem, każda okazja była dobra, by nie wylewać za kołnierz, a już w szczególności takie świeckie święto, jak Dzień Kobiet...

8 Marca w PRL. Dzień Kobiet to były życzenia w pracy

Na co dzień to kobiety musiały dać radę jakimś cudem pogodzić pracę zawodową w pełnym wymiarze z rolą zaopatrzeniowca rodziny (stanie w kolejkach), z rolą wzorowego rodzica (kto u Was w domu chodził na wywiadówki?), troskliwej opiekunki starzejących się rodziców oraz dobrej żony, wspierającej zestresowanego męża. Coś Wam to przypomina, drogie Panie?