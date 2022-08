Z końcem sierpnia z Xbox Game Pass zostanie usuniętych 10 ciekawych gier, w tym prawdziwe hity. Sprawdź, czy zdążyłeś ograć

W gamingu trudno o bardziej wyraźnych konkurentów, niż Sony i Microsoft, wszak zdecydowanie celują oni w tych samych odbiorców. Mowa tu oczywiście o konsolach do gier, a także usługach i produkcjach z nimi związanych. Ostatnio sytuacja dodatkowo zaostrzyła się przez plany amerykańskiego giganta odnoście przejęcia Activision Blizzard. W sprawę zaangażowanych jest coraz więcej podmiotów i swoje stanowisko przedstawiły nawet związki zawodowe USA. Co ciekawe, Sony wyjątkowo głośno oponuje tej transakcji, zarzucając Microsoftowi m.in. zapędy monopolistyczne na kilku polach. Tymczasem zainteresowany odpowiedział, wydając swoją opinię na temat PS Plus i dając rady konkurentom odnośnie ich usługi gamingowej (więcej na ten temat znajdziecie tutaj).