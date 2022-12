Wzrost liczby zakażeń Candida auris, czyli „zabójczym grzybem” w Europie. Patogen występuje m.in. na owocach. Jest odporny na leki Anna Rokicka-Żuk

Groźny grzyb może być obecny na skórce handlowych jabłek, które potraktowano fungicydami. fot. kzenon/123RF, Dr_Microbe/Getty Images (małe) Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Candida auris to chorobotwórczy grzyb, który wywołuje groźne infekcje. Jest zabójczy zwłaszcza dla pacjentów szpitali i domów opieki. Choć jego bliski krewniak bielnik biały (C. albicans) to powszechny sprawca stosunkowo łatwo leczonej grzybicy, drożdżak C. auris jest odporny na wiele leków. Stał się poważnym zagrożeniem po pandemii COVID-19, co jest wynikiem stosowanych metod terapii. Przypadki wykrywane również w Polsce są obecnie coraz częstsze. Według nowych danych w ciągu roku ich liczba uległa podwojeniu. Zobacz, czym grozi zakażenie i gdzie występuje niebezpieczny grzyb.