Wzrasta zdolność kredytowa Polaków. Od sierpnia więcej osób może kupić mieszkanie

O ile wzrosła zdolność kredytowa trzyosobowej polskiej rodziny?

W porównaniu do lipca 2022 roku, zdolność kredytowa w Polsce wrosła w sierpniu o ponad 4%. Rodzina 2+1, w której rodzice uzyskują co miesiąc pensje w wysokości średniej krajowej jeszcze w lipcu, mogli liczyć na kredyt w kwocie ok. 396 000 zł. W sierpniu mogą już wnioskować o pożyczkę w wysokości ok. 413 000 zł. Szacunki HRE Investments mówią więc, że ich zdolność kredytowa wzrosła więc o ponad 16 500 zł. Niestety, gwałtowny wzrost cen nieruchomości i duży spadek zdolności kredytowej w porównaniu do danych sprzed roku sprawiają, że Polacy decydują się na dużo mniejsze metraże mieszkań, niż w latach poprzednich.

HR Investment

Mediana zdolności kredytowej 3-os. rodziny z dochodem na poziomie dwóch średnich krajowych (dług w PLN)