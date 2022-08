Wysokie dopłaty do węgla – już teraz koniecznie złóż wniosek. Możesz to zrobić też online! Sprawdź, jak łatwo można dostać dofinansowanie

Gospodarstwo domowe będzie mogło skorzystać z proponowanego wsparcia pod warunkiem, że wymienione wyżej źródło ogrzewania jest opalane węglem i zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje do CEEB można było składać do 30 czerwca 2022. Mimo, że ten termin już dawno minął nadal są one przyjmowane. Deklarację można jeszcze zanieść do urzędu gminy osobiście, albo złożyć elektronicznie, bo system nadal je przyjmuje.