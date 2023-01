Wysoki cholesterol – objawy zobaczysz w oczach. Mroczki, grudki i niewyraźne widzenie mogą świadczyć o wysokim poziomie cholesterolu LDL

Czym jest cholesterol i jakie objawy daje jego zbyt wysoki poziom?

Cholesterol to organiczny związek chemiczny, który odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Jest niezbędny do produkcji hormonów steroidowych, bierze także udział w syntezie witaminy D3 oraz w procesie trawienia spożytych tłuszczów. Ponadto jest budulcem błon komórkowych i jako składnik otoczki mielinowej komórek nerwowych, wpływa na prawidłowe funkcjonowanie mózgu. Jednak jego nadmiar może skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

Wyróżniamy dwa rodzaje cholesterolu: „dobry” (HDL) i „zły” (LDL), którego stężenie we krwi należy kontrolować. Podwyższenie poziomu cholesterolu frakcji LDL często nie daje żadnych wyraźnych oznak, do czasu aż dojdzie do rozwinięcia miażdżycy, a co za tym idzie, poważnych chorób: zawału serca, zatoru płucnego czy udaru mózgu.

Objawy zbyt dużego stężenia cholesterolu we krwi można jednak zauważyć, gdy pojawiają się m.in. dyskomfort związany z obrzękiem, marznięciem i skurczami nóg i stóp oraz np. ból w klatce piersiowej spowodowany zwężeniem tętnic. Przy hipercholesterolemii – przewlekłym przekroczeniu norm stężenia cholesterolu we krwi – może również występować problem z gojeniem się ran, w szczególnie tych znajdujących się na nogach.