Wyprzedaże aut. Ile można zaoszczędzić kupując nowy samochód?

Dariusz Balcerzyk - ekspert Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR

Po kilku latach przerwy, związanej przede wszystkim z epidemią COVID-u i małą dostępnością samochodów, wróciły tradycyjne na polskim rynku wyprzedaże aut z mijającego rocznika, czyli pojazdów wyprodukowanych w danym roku kalendarzowym. Sprzedawcy zachęcają wówczas klientów do zakupu nowego samochodu, wykorzystując przekonanie zakorzenione wśród polskich klientów, że jedną z najważniejszych kwestii, decydujących o atrakcyjności auta jest jego wiek liczony zgodnie z kalendarzem. Według takiego rozumowania samochód wyprodukowany w październiku i kupiony w grudniu jest nowy, zaś ten sam nabyty w styczniu następnego roku jest pojazdem rocznym, czyli już „starym”. Stąd popularność wyprzedaży aut na przełomie roku i przeświadczenie klientów (podtrzymywane przez sprzedawców) o okazyjnym zakupie dokonywanym pod koniec danego roku lub na początku kolejnego.

Interes sprzedawców jest oczywisty: sprzedanie jak najszybciej jak największej liczby aut. Czy jest to równie dobry interes dla kupujących? I tak, i nie. Na plus należy zaliczyć niższą (przeważnie) cenę auta z poprzedniego roku, które de facto jest nowe, czasem wyprodukowane zaledwie kilka tygodni lub miesięcy wcześniej. Czasem zamiast niższej ceny (lub wraz z nią) można uzyskać dodatkowe wyposażenie, za które normalnie należałoby zapłacić. Minusem kupowania pojazdu z wyprzedaży jest wybór ograniczony do tego, czym sprzedawca dysponuje "na placu", czyli zakup auta "od ręki". Jeśli sprzedawca ma tylko czerwone auta, to nie mamy co marzyć o samochodzie w kolorze butelkowej zieleni. Musimy brać to, co jest na miejscu, tu i teraz. Jeśli zaś nie przywiązujemy się nadto do takich drobiazgów, jak kolor nadwozia, konkretny napęd czy wyposażenie, a zależy nam na szybkim i okazyjnym zakupie, to wyprzedaż rocznika może być taką okazją.

Należy jednak pamiętać, że sprzedawcy proponują różnego rodzaju oferty specjalne także w ciągu roku, a wyprzedaż poprzedniego rocznika nie jest w tym względzie samotnym wyjątkiem. Czasem, jeśli nie jesteśmy przynagleni sytuacją osobistą, warto poczekać na inną - równie atrakcyjną, a może nawet bardziej - akcję sprzedażową, na którą trafimy poza przełomem roku.