Wymiary łóżka do sypialni – jaka jest optymalna wielkość? Sprawdź szerokość modeli jednoosobowych. Które łóżko dwuosobowe warto wybrać?

Wymiary łóżka do sypialni – jaki rozmiar będzie najlepszy? Optymalna wysokość łóżka

Wymiary łóżka to kluczowy parametr podczas wybierania mebla do sypialni. Długość standardowego łóżka dla osoby dorosłej to 200 cm. Natomiast jego szerokość waha się między 80 a 220 cm. Możemy też zamówić u stolarza model w nietypowych rozmiarach, gdy np. mebel o klasycznej długości jest za krótki dla bardzo wysokiej osoby. Jeśli chcemy się upewnić, jaka wielkość będzie dla nas optymalna, powinniśmy dodać 25 cm do naszego wzrostu. Osoba, która ma 175 cm, powinna wybrać model o długości minimum 190 cm (175 cm+ 25 cm). Najwygodniejsza wysokość łóżka od podłogi wynosić ok. 45-50 cm.

Dlatego przed zakupem warto się zastanowić, czy wymiary wybranego łóżka są dopasowane do naszych indywidualnych potrzeb. Wybór szerokości łóżka zależy przede wszystkim od tego, czy będzie z niego korzystała jedna, czy dwie osoby. Jeśli śpimy sami, nie warto kupować zbyt dużego mebla, który zagraci przestrzeń. Wolne miejsce lepiej przeznaczyć na inne sprzęty, ciąg komunikacyjny oraz modne i miłego dla oka dekoracje.