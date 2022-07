Wyłudzeń kredytów jest coraz mniej, ale młodzi Polacy ułatwiają oszustom życie. Jakie błędy popełniamy?

Wyłudzenia kredytów rzadsze niż kiedyś

Jeśli chodzi o zastrzeganie dowodów osobistych, między kwietniem a czerwcem 2022 r. Polacy zgłosili 37 tys. zgubionych lub skradzionych dokumentów. Oznacza to, że dziennie dokonywano aż 408 zgłoszeń. Wbrew pozorom jest to pozytywna informacja – oznacza bowiem, że coraz częściej szybko reagujemy na utratę dokumentu i zastrzegamy go, by uniemożliwić oszustom wykorzystanie naszych danych.