Wycieczki rowerowe do 65 km od Kętrzyna. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Kętrzyna

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 65 km od Kętrzyna, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 kwietnia w Kętrzynie ma być 8°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 10 kwietnia w Kętrzynie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 62,93 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 315 m

Suma zjazdów: 231 m

Faramka poleca trasę mieszkańcom Kętrzyna

Wycieczka rowerowa z punktem startowym w miejscowości Ruciane-Nida i metą w Mikołajkach - pierwszy dzień wyprawy szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.