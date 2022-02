Wycieczka sposobem na stres. Gdzie się wybrać, by ukoić nerwy, naładować akumulatory i naprawdę się zrelaksować?

Las to Twój przyjaciel. Wycieczka do głuszy pomoże obniżyć stres

Stres może i pomaga, ale i tak go nie lubimy

Uczeni twierdzą, że stres jest naturalnym mechanizmem motywującym człowieka do działania. Bez stresu naszym przodkom nie chciałoby się uciekać przed tygrysami szablastozębymi, ciężko pracować w polu, by zgromadzić zapasy na zimę, a nam dziś ruszać co rano do pracy, umawiać na spotkania z lekarzem i jeździć do mechanika na przegląd auta.

Wszyscy czujemy jednak, że co za dużo to niezdrowo. Współczesny świat zalewa nas wrażeniami i wyzwaniami, wymaga nieustannej gotowości, ciągle stawia w stresujących sytuacjach. Nadmiar stresu daje skutki odwrotne od zamierzonych – stajemy się osowiali, zmęczeni i chorzy. Czasem wolelibyśmy już tego tygrysa niż kolejne spotkanie biznesowe, kolejny projekt, kolejny deadline. Pandemia koronawirusa oczywiście też nie pomaga, a u wielu osób wywołała przedłużający się stan lęku i niepokoju. Długotrwały stres może mieć poważne i zgubne skutki dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.