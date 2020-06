Wybory prezydenckie 2020: Jak dopisać się do spisu wyborców? Gdzie złożyć wniosek? Dziś ostatni dzień!

Dziś ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców. Sprawdź jak to zrobić Aneta Zurek / Polska Press

Tylko do wtorku można dopisać się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce. Do piątku natomiast można odbierać zaświadczenie o prawie do głosowania, które powala na oddanie głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą.