Wsparcie edukacji: Dzieci z Gietrzwałdu otrzymują bezpłatne laptopy

W dobie cyfrowej rewolucji Ministerstwo Cyfryzacji przewodzi innowacyjnemu programowi "Laptop dla Ucznia", mającemu na celu umocnienie umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży. Obecnie, umiejętność obsługi technologii cyfrowych jest równie istotna jak podstawowa wiedza czytania, pisania, a także matematyki. Brak tych umiejętności sprawia, że trudno jest odnaleźć się w współczesnym świecie, w którym technologia cyfrowa jest nieodłącznym elementem codzienności zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Celem programu jest dostarczenie każdemu uczniowi IV klasy szkoły podstawowej w Polsce nowoczesnego laptopa, który stanie się ich własnością. Ten sprzęt stanie się nie tylko narzędziem do nauki, ale także wsparciem w rozwijaniu kompetencji cyfrowych oraz rozwijaniu talentów i pasji. W ramach inicjatywy zostaną objęci uczniowie zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych.

Wojciech Szymaniak

Program "Laptop dla Ucznia" stanowi istotny krok w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa, gotowego na wyzwania cyfrowego świata, co w konsekwencji przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności naszej gospodarki. Dzięki tej inicjatywie, polscy uczniowie otrzymują narzędzie, które pozwoli im lepiej przygotować się do przyszłości.