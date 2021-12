Wróżenie z bąbelków szampana, toast tokajem, zimny bufet. Jak świętowano sylwestra w Polsce od przedwojnia do dzisiaj

Dlatego nie wytworzyła się [wcześniej - przyp.red.] żadna odrębna tradycja kulinarna, jak np. wigilijna. Raczej dojadano to, co zostało po świętach i to nie w Sylwestra a w Nowy Rok. Natomiast w niektórych regionach wytwarzano specjalne pieczywo obrzędowe, w zależności od regionu: bułki - szczodraki, małe chlebki – bochniaczki, a na Kurpiach figurki zwierząt tzw. byśki i nowe latka. Te ostatnie były robione w Sylwestra, a ofiarowywane innym w Nowy Rok – dodaje etnografka.

Toast wznoszony tokajem

Pierwszy bal sylwestrowy w Polsce prawdopodobnie wydała hrabina Maria Alfredowa Potocka, żona ówczesnego namiestnika Galicji w latach 80. XIX w. we Lwowie. Urządzano też zabawy sylwestrowe we dworach. Ówcześnie toast wznoszono tokajem, czyli słodkim winem węgierskim. Sylwester obchodzony na wsi pojawia się najpierw na Śląsku w okresie międzywojennym.

Zimny bufet – jedzenie z lat 80. XX wieku

Jak się zmieniał sylwester?

Wyjątkowo na Podlasiu spotykamy się z kolacją sylwestrową zwaną, w przeciwieństwie do postnej Wigilii, „tłustą wigilią” lub „bogatą kolędą”. Podawano na niej kiełbasy, kiszkę ziemniaczaną, tłuste mięso i tzw. lemieszkę – mąkę pszenną zalaną wrzątkiem i zmieszaną ze skwarkami – opowiada Justyna Otwinowska.

Sylwester to także okazja do przepędzenia złych duchów. Na Mazurach przyrządzano posiłek zwany breją. Taka potrawa wykonana była z mąki żytniej zalanej wrzątkiem podawanej ze skwarkami. Danie popijano wodą wymieszaną z octem i cukrem. - Gospodarz podając ją wołał „Przed breją”, a następnego dnia – w Nowy Rok wołał: „Po brei”, co miało odstraszać złe duchy. – dodaje ekspertka. Istniał też zwyczaj pozostawiania piernika ze świąt, aby po powrocie z kościoła w Nowy Rok zjeść go w towarzystwie miodu pitnego, a by rok był słodki. We wschodniej Polsce przysmakiem noworocznym jest kutia wigilijna.