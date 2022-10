Wrocław wyróżniony przez wpływowy zagraniczny portal. „Perfekcyjny jarmark bożonarodzeniowy”. Opinie internautów są jednak podzielone Emil Hoff

Brytyjski portal Daily Mail opublikował artykuł, w którym zachwala Wrocław jako świetne miejsce na wypoczynek w okresie świąteczno-noworocznym. Która atrakcja Wrocławia tak zachwycił zagranicznych dziennikarzy? Tomasz Holod / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wrocław trafił na łamy wpływowego brytyjskiego portalu Daily Mail. Miasto jest chwalone jako jedno z najlepszych miejsc na wypoczynek w okresie świąteczno-noworocznym, przede wszystkim za swój słynny jarmark bożonarodzeniowy. Co w nim tak przypadło do gustu brytyjskim dziennikarzom? Jakie inne atrakcje Wrocławia proponują i co sądzą o cenach, panujących w mieście?