Wordle – światowy hit teraz w nowej odsłonie. Sprawdź koniecznie, w czym zakochały się miliony ludzi

Rynek gier jest wyjątkowy i bardzo specyficzny, a do tego podlega ciągłym przemianom. Dlatego też niejednokrotnie bywa, że nawet twórcy poszczególnych tytułów są zaskoczeni popularnością swoich dzieł. Było tak m.in. w przypadku gry Minecraft , która ku zaskoczeniu własnych kreatorów stała się światowym fenomenem, a jej popularność trwa już od wielu lat. Podobnie sprawa wygląda z Wordle.

Twórca zrobił grę dla swojej rodziny, a zyskał sławę

Zanim przejdziemy do tego czym jest Wordle, zacznijmy od niezwykle ciekawej genezy powstania gry. Jej autorem jest bowiem Josh Wardle, który chciał stworzyć prostą grę dla siebie i swojej rodziny. Sama jej nazwa pochodzi natomiast od połączenia nazwiska autora oraz angielskiego słowa word, oznaczającego po prostu – słowo.

Po ukończeniu prostego programu jego autor postanowił udostępnić go za darmo w Internecie, jednak z pewnością nie spodziewała się takiej reakcji. Wordle trafiło bowiem do sieci pod koniec zeszłego roku i z miejsca stało się hitem, praktycznie z tygodnia na tydzień zyskując miliony fanów na całym świecie. Efekt ten wsparło umożliwienie kopiowania wyników z rozgrywki i udostępniania ich w mediach społecznościowych, co wywołało rywalizacje pomiędzy użytkownikami i jeszcze bardziej zwiększyło rozgłos produkcji.