Wojna Rosja-Ukraina. Co się dzieje na Podkarpaciu? Sytuacja na granicy. Pomoc uchodźcom [RAPORT, 1.03.2022]

- W Polsce pracuje od 2019 roku. Wracam do domu co dwa-trzy tygodnie. Nauczyłem się języka, zarobki się zgadzają, nie mam na co narzekać. Ale nie wiem jak poradzi sobie tutaj moja żona. Jest bardzo przywiązana do swojego domu, ale też boi się wojny. Nie ma innego wyjścia - trzeba uciekać - mówi zasmucony Ukrainiec.