Wojna. Rosja atakuje Ukrainę - trwa inwazja [RELACJA NA ŻYWO]

"Dzisiejsza noc znów będzie ciężka" - ostrzegł w niedzielę na Telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko. Zaapelował do mieszkańców miasta, by udali się do schronów, bo "wróg dostaje szału, strzela do budynków cywilnych, do naszej infrastruktury". "Horda próbuje wedrzeć się do Kijowa. Ale nasi mieszkańcy szykują się do odparcia agresora. Dziś byłem przy umocnieniach, które mieszkańcy Kijowa pomagają budować z żołnierzami obrony terytorialnej. Żeby wrogie wojsko nie dostało się do naszego miasta" - dodał Kliczko.