Wojewódzka inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa (wideo) OPRAC.: Wojciech Gawor

Rozpoczęcie Europejskich Dni Dziedzictwa "Żywe Dziedzictwo, tradycje od pokoleń" we Fromborku. Zasadniczym celem EDD jest edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności i regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślanie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego. W tym roku Europejskie Dni Dziedzictwa będziemy obchodzić pod hasłem „Żywe dziedzictwo – tradycje od pokoleń”. 31. edycja wydarzenia odbędzie się jak zawsze w 2 i 3 weekend września. Narodowy Instytut Dziedzictwa, zaprasza instytucje kultury do włączania się w to największe kulturalne wydarzenie w Europie.