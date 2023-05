Woda ananasowa na odchudzanie i oczyszczanie organizmu. Poprawi wygląd i nastrój. Zobacz co się stanie, gdy będziesz pić wodę z ananasem

Czym jest ananas i ile kalorii ma woda ananasowa?

Ananas jadalny (Ananas comosus) to egzotyczny owoc pochodzący z Ameryki Południowej. Należy on do z rodziny bromeliowatych (Bromeliaceae) i dziko rośnie w Brazylii. Na plantacjach w Chinach, na Hawajach, Filipinach, Brazylii i Meksyku uprawiany jest w szklarniach, dlatego owocuje i dostępny jest przez cały rok. Ciekawostką jest, że w Polsce na pocz. XVIII szklarnie z ananasami założył w Warszawie brat króla Stanisława Augusta, Kazimierz Poniatowski.

Co się stanie, gdy codziennie będziesz pić wodę z ananasem?Poznaj cenne korzyści wody ananasowej.

Ananas w 85 proc. składa się z wody. Jest to owoc niskokaloryczny - 100 g to tylko 55 kcal, nie zawiera tłuszczu oraz ma niską zawartość cukrów, dzięki czemu może być świetnym zamiennikiem gazowanych i słodzonych napojów. Dodatek ananasa urozmaici również smak czystej wody. Jeśli nie lubisz więc pić samej wody, a chcesz utrzymać odpowiedni stan nawodnienia organizmu szczególnie latem lub podczas treningów dodaj do wody ananasa.